شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يحسم صفقة بديل رونالدو.. لاعب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود رغبة قوية داخل إدارة مانشستر يونايتد، للتعاقد مع النجم الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم نادي روما الإيطالي، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة الفريق الإيطالي هذا الموسم.

وأضافت التقارير أن أوسيمين الهدف للأساسي لليونايتد فى الصيف، ولكن مع صعوبة ضمه فإن مسئولي الشياطين الحمر سيلجأون للتعاقد مع أبراهام خلال الفترة المقبلة.

حيث نال اللاعب على إشادة تين هاج، بعد أن تم عرض اللاعب عليه، مما قد يجعل اليونايتد يقبل على أبراهام، بفرمان من المدرب الهولندي.

وكشف تين هاج عن رغبته فى اكثر من مناسبة عن ؤغبته فى ضم مهاجم جديدة، حينما كان رونالدو باقي مع الفريق، فى الوقت للذي تغيرت فيه الأوضاع بعد رحيل النجم البرتغالي، ليطلب هاج التعاقد مع أثنين مهاجمين.

ولبت إدارة اليونايتد رغبة هاج فى التعاقد مع فيجورست، مهاجم نادي بشتيكاش السابق، بجانب أن إدارة اليونايتد ترغب فى الإستجابة لنداء المدرب الهولندي الأخير بالتعاقد مع أبراهام.



موقف روما من رحيل أبراهام

وتري إدارة روما أن أبراهام أحد أهم عناصر الفريق الإيطالي الأساسية، وركيزة مهمة فى تشكيل الفريق، ومن ثم فإنه من الصعب ترك المهاجم الإنجليزي يرحل، إلا فى حالة تقديم اليونايتد العرض المادي الذي يستحقه اللاعب.

الشئ الذي يفتح الباب بصورة كبيرة لهذا الإنتقال، فى ظل القدرة الشرائية الكبيرة التى يتمتع بها مسئولي الفريق الإنجليزي فى الفترة الأخيرة.