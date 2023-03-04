شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مفتوح.. القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وبورنموث في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ستاد الإمارات.

وتنطلق مباراة آرسنال وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

آرسنال وبورنموث

ويسعى فريق آرسنال لمواصلة الانتصارات والتألق الكبير رفقة المدير الفني ميكيل أرتيتا والثبات في المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي ويتسلح بالقوة الضاربة في مباراة اليوم بقيادة أوديجارد ومارتنيلي وغيرهم من النجوم.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن يرغب فريق بورنموث في تحقيق المفاجآة والفوز على آرسنال في ملعبه ووسط جماهيره على الرغم من أن المهمة صعبة لرجال المدير الفني إيدي هاو.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث

وتنقل فعاليات مباراة آرسنال وبورنموث عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج على أن يتولى المعلق الرياضي على محمد على وجاء ترددها على النحو التالى:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غرب 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Astra 3A 23.5 شرق 11547 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

كما ستنقل عبر قناة Spiler 1 TV وجاء ترددها على النحو التالى: