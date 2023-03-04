شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يضع ميزانية مفتوحة لضم نجم نابولي... عرض خيالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي ما زال يسعي بشكل جادي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي، يأتي ذلك على غرار تدعيم الخط الأمامي فى الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت التقارير أن تود بيولي،مالك نادي تشيلسي، على إستعداد تام من مضاعفة راتب الحالي مع نابولي، من أجل إغراء اللاعب وحثه على القدوم إلى البلوز فى نهاية الموسم الجاري.

وعلى الرغم من موقف نابولي، الذي أعلنه عبر رئيسه، بأنه لا يسعي للتفريط فى اوسيمين مهما كان المقابل المادي من جراء الصفقة، ولكن قد يوافق مسئولي الفريق الأيطالي، بعد حالة التصميم الكيير لدي الفريق اللندني فى التعاقد مع اللاعب بشروط نجم الجنوب.



عرض خيالي من تشيلسي لأوسيمين

وعلى حسب الأنباء المترددة فى الساعات الأخيرة من داخل نادي تشيلسي، فقد يكون العرض القادم يتجاوز قيمة ال 150 مليون يورو، بعيدا عن راتب اللاعب فى الموسم الواحد والذي قد يصل إلى 20 مليون يورو حال إتمام الصفقة.



عقبة وحيدة تقف أمام تشيلسي

وتعد أكبر العقبات المتمثلة فى طريق تشيلسي لإتمام الصفقة، هو موقف الفريق من المعاقبة المادية أو خصم النقاط، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، خاصة أن البلوز أبرم عددا كبيرا من الإنتقالات فى المريكاتو الشتوي بلغت قيمتها ما يعادل 500 مليون يورو.