شكرا لقرائتكم خبر عن قرار الحيازة مانع للطرد حال كانت المالكة "جدة للصغير".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للتصدى لألاعيب الحموات"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض تتصدى فيه لألاعيب الحموات، حيث ألغت فيه حكما بطرد زوجة من طرف "حماتها" رغم انتهاء مدة الإيجار، وأرست مبدأً قضائيًا جديدًا قالت فيه: قرار الحيازة مانع للطرد حال كانت المالكة "جدة للصغير"، ومحكمة النقض فصلت في الموضوع مباشرة دون احالتها مرة أخري.

"للتصدى لألاعيب الحموات".. "النقض" تلغى حُكم طرد زوجة من طرف "حماتها" رغم انتهاء مدة الإيجار.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا جديدًا: قرار الحيازة مانع للطرد حال كانت المالكة "جدة للصغير"

ألاعيب الحموات