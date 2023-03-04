انت الان تتابع خبر الطفل السوري يحقق حلمه ويلتقي برونالدو في الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر آل الشيخ فيديو على تويتر، للقاء الطفل بالنجم البرتغالي وعلق عليه قائلا: "فرحتك فرحة لي"، وعبر عن شكره "للنجم العالمي الكبير" على تلبية الطلب، فيما علق رونالدو بوضع علامتين (إيموجي) للتعبير عن الحب والشكر على هذه المبادرة.

وفي شباط الماضي، طلب رئيس هيئة الترفيه السعودية إيصاله بالطفل السوري الذي عبر في فيديو عن رغبته برؤية لاعبه المفضل.

وقال آل الشيخ في منشور على تويتر حينها "يا ولدي ابشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك... يا أهل الخير من يوصلني فية؟".



وظهر الطفل السوري، ربيع شاهين، في مقطع فيديو وهو يتحدث مع الإعلامي الإماراتي، منذر الشامسي، وعبر عن رغبته بالذهاب إلى ملعب كرة القدم برفقة "والده ووالدته"، ولكنه استدرك بالقول إن "والده متوفى".

وقال الشامسي في منشور عبر تويتر "أبي ميت بس.. كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا.. قصة عشقه لنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو".



وأضاف "من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوما ويجبر الله خاطره"، ليرد آل الشيخ على التغريدة بأنه يريد من يوصله إلى هذا الطفل لتحقيق حلمه.

وانضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي في كانون الثاني الماضي.