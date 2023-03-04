جوارديولا: كومباني سيصبح مدربا للسيتي في المستقبل

واستهل جوارديولا المؤتمر الصحفي بالحديث عن إيدي هاو مدرب نيوكاسل، قائلا: "ما يقدمه مذهل، بدأ الموسم الماضي، وفي هذا الموسم اتخذوا خطوة للأمام وبالتالي من الواضح رغبتهم في الاستمرار بما شاهدته مؤخرا وطوال الموسم".وأضاف: "هم من أصعب الخصوم الذين سنواجههم حتى نهاية الموسم، لامتلاكهم الجودة والتهديد والسرعة في التحول ومهارة الكرات الثابتة".

وتطرق للحديث عن فينسينت كومباني، مدرب بيرنلي: "أنا منبهر بثبات المستوى الذي يقدمه مع الفريق، التشامبيونشيب مسابقة صعبة لكم المباريات بها، هم قريبون من الصعود مرة أخرى للبريميرليج الموسم المقبل".

ووواصل: أنا سعيد لأجله بشكل شخصي لنجاحه هناك، وجميع الجماهير سعيدة لعودته (لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد)، أعتقد أن قدره أن يصبح مدربا لمانشستر سيتي يوما ما، لا أعرف متي ولكن هذا سيحدث، لكن المواجهة المقبلة بيننا مهمة للوصول إلى نصف النهائي والذهاب إلى ويمبلي".

وبالنظر إلى وكيل أعمال إيرلنج هالاند، وتصريحه بكون ريال مدريد حلم لجميع اللاعبين: "لا أرد على وكلاء، لا تعليق".