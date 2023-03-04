انت الان تتابع خبر صدور إحصائيات في تويتر غير راضية لماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت الصحيفة: "أعلنت "تويتر" عن انخفاض في الإيرادات والأرباح في كانون الثاني الماضي بعد أن رفض العديد من المعلنين التعاون مع شبكة التواصل الاجتماعي بعد شرائها من قبل إيلون ماسك... ووفق المعلومات المحدثة للمستثمرين أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة نحو 40% في كل من الإيرادات وصافي الدخل للشهر مقارنة بشهر كانون الثاني عام 2021".وأكمل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في نهاية تشرين الأول عام 2022 بشكل نهائي صفقة شراء شركة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار. ووعد ماسك بتحرير السياسة التحريرية لشبكة التواصل الاجتماعي التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة وكذلك إنشاء مجلس تحرير المحتوى، كما وعد بعدم اتخاذ أي قرارات هامة حول السياسة التحريرية واستعادة الحسابات المحجوبة قبل بداية عمل هذا المجلس. كما حذر ماسك من أن شبكته "ستفعل الكثير من الأشياء الغبية" في المستقبل القريب. وتنوي الشركة "الاحتفاظ بما يعمل وتغيير ما لا يعمل".