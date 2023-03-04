انت الان تتابع خبر هزة بقوة 4.4 تضرب ولاية أديامان التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر معهد الزلازل التركي، ان "هزة ارتدادية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بولاية أديامان جنوبي تركيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة ضرب المناطق الحدودية التركية - السورية.وقال المركز الأوروبي إن الزلزال وقع فجر اليوم السبت على الساعة 3:03 بتوقيت غرينيتش.

وبحسب المصدر نفسه يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

