البيت الأبيض يكشف: بايدن خضع لجراحة إزالة ورم جلدي سرطاني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف كيفن أوكونر، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه تمت إزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" من صدر زعيم البيت الأبيض خلال عملية جراحية أجريت في فبراير.

وقال أوكونر، في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الورم هو نوع شائع من سرطان الجلد، مضيفاً: "تمت إزالة جميع الأنسجة السرطانية بنجاح، وأن المنطقة التي أزيل منها الورم تعافت بشكل جيد، والرئيس (80 عاما) لا يحتاج لمزيد من العلاج".

ويعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون العلاج فعالًا للغاية عندما يتم اكتشاف السرطان مبكرًا، وفقا لشبكة "سي إن إن".

يشار إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي، السيدة الأولى جيل بايدن، أجرت مؤخرا عملية جراحية لإزالة "دملة" عُثِر عليها خلال فحص روتيني لسرطان الجلد.

والشهر الماضي، ذكر البيت الأبيض في تقرير طبي أن الرئيس الأمريكي "يتمتع بحالة صحية جيدة، ولائق صحيا لأداء مهام منصب الرئاسة بنجاح".