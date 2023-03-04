شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند في الصدارة وصلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من الجماهير في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 قبل انطلاق الجولة السادسة والعشرين. ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع “سعودي سبورت” في هذا التقرير جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. هالاند يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ونجح النرويجي ايرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أن يواصل تألقه باحتلال صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 1- إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي - 27 هدف

2 - هاري كين - توتنهام - 18 هدف

3 - ايفان توني - برينتفورد - 14 هدف

4 - ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - 14 هدف

5 – الكسندر ميتروفيتش - ليدز يونايتد - 11 هدف

6 – غابرييل مارتينيلي - آرسنال - 11 هدف

7 - ميجيل ألميرون - نيوكاسل يونايتد - 10 أهداف

8 - بوكايو ساكا - آرسنال - 10 أهداف

9 - رودريجو - ليدز يونايتد - 10 أهداف

10 - محمد صلاح - ليفربول - 9 أهداف