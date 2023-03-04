شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة برشلونة مطلوبة في الدوري الإنجليزي من بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مطلوب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت العديد من التكهنات حول مصير فرانك كيسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ورحيله عن الفريق الفترة القادمة.

مصير كيسي من مغادرة برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة " سبورت" الإسبانية، فإن مصير فرانك كيسي مع برشلونة سيحدده تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم.

الأندية التي تريد ضم كيسي



وشددت التقارير الصحفية على أن هناك العديد من الأندية التي تصدرت سباق التعاقد مع كيسي من برشلونة لكن غموض مصيره يجعل الأمر معقد.

توتنهام يريد ضم كيسي

الجدير بالذكر أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أهم الأندية التي تحاول جاهدة إلى التعاقد مع كيسي في فترة الانتقالات المقبلة من أجل تعزيز خط وسط الفريق.