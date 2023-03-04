شكرا لقرائتكم خبر عن في وجود هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم السبت والموافق 4 مارس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي تشكيل مانشستر سيتي أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد في الجولة السادسة والعشرين من عمر البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون مواريس.

خط الدفاع: لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، جوندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند

تشكيل نيوكاسل المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كاريوس.

الدفاع: تريبير، شير، بوتمان وبورن.

الوسط: جيماريش، لونجستاف وويلنجتون.

الهجوم: ألميرون، ماكسيمين وويلسون.