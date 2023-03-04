شكرا لقرائتكم خبر عن ببلاش.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023. مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي ويستضيف نادي مانشستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد في منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 4A قناة Varzish Sport

التردد: 11843.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Y1A. قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: AzerSpace 46°E. قناة Idman

التردد: 11169.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E. قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Intelsat 62°E.