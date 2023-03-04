شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على قذائف "آر بي جي" وذخيرة مضادة للطائرات بمكب للنفايات في بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيما يمثل انتشار السلاح "عقبة كأداء" أمام طريق السلام في ليبيا، شحذت السلطات المحلية هممها، لجمع السلاح خارج إطار القانون.

وكانت حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب، منحت في فبراير/شباط الماضي، مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها دون وجه حق.

تلك التحركات المحلية، أسفرت عن عثور سلطات مدينة بنغازي شرقي ليبيا، على قذائف "آر بي جي" وذخائر مدفعية مضادة للطائرات، في مكب للقمامة.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان، إن "مركز شرطة سيدي خليفة تمكن من العثور على دانات آر بي جي وذخائر مضادة للطائرات بمكب للقمامة بمنطقة الضبعي".

وأوضح البيان، أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات، شاهدوا ذخائر ودانات آر. بي. جي متروكة بمكب للقمامة، و66 ذخيرة مضادة للطائرات نوع 14.5 و13 ذخيرة مضادة للطائرات نوع 23، و5 سيور جديدة لأسلحة نارية مختلفة، و4 دانات آر.بي.جي.

وأشارت مديرية أمن بنغازي، إلى أنه تم تحريز كافة المضبوطات وتسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المتفجرات.

جاء البيان، بعد ساعات من تسليم مواطن ليبي من مدينة توكرة شرقي ليبيا، ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر إلى مديرية الأمن بالمدينة، في إطار مبادرة جمع الأسلحة.

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب قررت في فبراير/شباط الماضي، منح مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها دون وجه حق.

وأشارت إلى أنه تقرر التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها، مؤكدة شن تحركات للقضاء على المخدرات وجمع السلاح.

كما قررت تفعيل الأجهزة المتطورة للكشف السلاح، والتركيز على أقسام المرور كونها المقياس لدى الشارع العام بشأن استتباب الأمن وبسط القانون والنظام.

