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"ورم سرطاني".. طبيب البيت الأبيض يكشف خضوع بايدن لعملية جراحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد طبيب البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع لعملية جراحية لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" من صدره، في فبراير/شباط.

وقال كيفن أوكونور، الجمعة، إن "فحص الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير/شباط أكد إصابته بسرطان الخلايا القاعدية، وتم استئصال جميع الأنسجة السرطانية بنجاح".

وأضاف طبيب البيت الأبيض أن "بايدن سيواصل فحوصات الأمراض الجلدية كجزء من رعايته الصحية المستمرة، لكن موقع عملية الاستئصال تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج".

وكان الأطباء أعلنوا الشهر الماضي أن بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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