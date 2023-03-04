شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ورم سرطاني".. طبيب البيت الأبيض يكشف خضوع بايدن لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد طبيب البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع لعملية جراحية لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" من صدره، في فبراير/شباط.

وقال كيفن أوكونور، الجمعة، إن "فحص الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير/شباط أكد إصابته بسرطان الخلايا القاعدية، وتم استئصال جميع الأنسجة السرطانية بنجاح".

وأضاف طبيب البيت الأبيض أن "بايدن سيواصل فحوصات الأمراض الجلدية كجزء من رعايته الصحية المستمرة، لكن موقع عملية الاستئصال تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج".

وكان الأطباء أعلنوا الشهر الماضي أن بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني.