بايدن: الدعم العسكري الذي نقدمه لأوكرانيا حقق الفارق في الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - خضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى عملية إزالة ورم جلدي سرطاني صغير في فبراير الماضي، وذلك وفقا لطبيبه المعالج.

وظهر الرئيس الأميركي، في مناسبات عدة خلال الأيام الماضية، بصحة جيدة.

وسافر بايدن إلى بولندا، والتقى خلالها بمسؤولين عدة. كما يستعد لاستقبال المستشار الألماني أولاف شولتس، لمناقشة قضايا المنطقة.

روسيا تجهز قواتها لمزيد من الهجمات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن روسيا تجهز قواتها لمزيد من الهجمات على أوكرانيا.

وأضاف خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت أن "الدعم العسكري الذي نقدمه لأوكرانيا حقق الفارق في الحرب".

بدوره، أوضح شولتس أن هذا العام سيكون مهماً بسبب توابع الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الشراكة مع أميركا بأفضل أحوالها.