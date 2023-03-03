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النزاهة: أوامر قبض وتحري صدرت بحق مسؤولين في الحكومة السابقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان اوامر القبض والتحري شملت كل من: "وزير الماليَّة ،مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء".

واضافت ان "الأوامر الصادرة جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة".

واشارت الهيئة الى: " صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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