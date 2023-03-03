شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "التماسك الأسرى" بتنسيقية شباب الأحزاب تناقش آليات العمل الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مجموعة "التماسك الأسرى"، إحدى فعاليات مبادرة "البناء المتعدد" اجتماعا برئاسة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث ومناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك فى أولى فعاليات مبادرة "البناء المتعدد"، والتي تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسري، أبرزها رعاية النشء، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

واتفق الأعضاء على مناقشة العديد من الملفات الرئيسية ضمن محور التماسك الأسري ودراسة التجارب الدولية في خفض نسب الطلاق، إضافة إلى طرح بعض مشروعات القوانين ذات الصلة.

ومن المقرر تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة مع المتخصصين، لمناقشة كافة جوانب الملف والخروج بتوصيات فاعلة.

ويضم محور التماسك الأسري من أعضاء التنسيقية، عبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، ومحمد شلبي.