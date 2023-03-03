حرب كلامية بين بلينكن ولافروف بعد يوم من أول اجتماع منذ غزو أوكرانيا



اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالنفاق، بعد أن قال نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إنّه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب على شن حرب في أوكرانيا، وذلك خلال منتدى أمني حضراه في نيودلهي.



وحضر المسؤولان الروسي والأميركي اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية هذا الأسبوع، والتقيا وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا قبل عام.



وأبلغ بلينكن منتدى حوار رايسينا للشؤون الاستراتيجية أنّه "إذا سمحنا لروسيا بالإفلات من العقاب وفعل ما تفعله في أوكرانيا، فهذه رسالة إلى آخرين قد يشنون عدواناً بأنهم ربما يتمكنون من الإفلات من العقاب أيضاً".



وفي حديثه في المنتدى نفسه بعد كلمة بلينكن، قال لافروف إنّ محاسبة روسيا على أعمالها في أوكرانيا تجرى "بمعايير مزدوجة"، في وقت بررت فيه الولايات المتحدة التدخل العسكري في مناطق مختلفة من العالم، مثل حرب العراق، والضربات الجوية على ليبيا، وقصف يوغوسلافيا إبان نزاع كوسوفو عام 1999، بما قالت إنّه "تهديد لمصالحها الوطنية".



وقال لافروف أيضاً إنّ السؤال عن موعد مفاوضات روسيا لإنهاء الحرب يجب أنّ يُطرح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتابع: "الكل يسأل متى ستتفاوض روسيا (...) الغرب يقول باستمرار إنّ الوقت لم يحن بعد للتفاوض، لأن أوكرانيا يجب أنّ تنتصر في المعركة قبل أي مفاوضات".



واتهم الوزير الروسي واشنطن "بمحاولة عسكرة" الحوار الأمني الرباعي، وهو شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، يركز على القضايا الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، التقى بلينكن مع نظرائه من المجموعة الرباعية، وأصدروا بياناً قالوا فيه إنّ "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".



(رويترز)