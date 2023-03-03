شكرا لقرائتكم خبر عن شروط جديدة للزواج فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، والجارى إعداده حاليًا، عدد من الشروط الجديدة للزواج، وبحسب التقرير الصادر عن الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تتمثل تلك الشروط فى التالى:

1- إجراء فحوصات طبية للزوجين قبل الزواج، ونتائج الكشف الطبي تكون مميكنة من وزارة الصحة لتأكيد صحة سلامة التحاليل.

2- يتم عقد الزواج بإذن من لجنة تتكون من قاضى ومستشار من الصحة لتعطى الموافقة للمأذون بعقد القران.

3- إنشاء صندوق لدعم الأسرة يتم وضع بعض الأموال فيه من المقبلين على الزواج.

4- إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط.

يشار إلى أن، قانون الأحوال الشخصية الجديد، يجرى إعداده حاليًا من قبل لجنة مشكلة بوزارة العدل من 10 قضاة من بينهم قاضيتين، ومن المقرر الانتهاء من مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لطرحه للحوار المجتمعى خلال شهر مارس الجارى.