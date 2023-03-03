شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العرب للطيران فى رأس الخيمة تناقش الاستدامة وتحقيق الحياد الكربونى بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف إمارة رأس الخيمة النسخة العاشرة لـ "قمة العرب للطيران"، رواد الفكر والابتكار والخبراء في قطاع الطيران من 14 إلى 16 مارس الجارى، والتي ستقام تحت شعار "الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي"، وذلك لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها قطاع السياحة والسفر وأفضل الممارسات ونماذج الاستدامة.

كما تشهد هذه النسخة من القمة نقاشات معمقة ومتخصصة في مواضيع الاستدامة والتغيرات الاقتصادية والعوامل الرئيسية التي تؤثر على مستقبل قطاع الطيران.

وتعقد القمة لمدة ثلاثة أيام، وتبحث سبل تحقيق الحياد الكربوني في السياحة والسفر، وتشهد مناقشات معمّقة عن التحديات والفرص للقطاع الناتجة الى جانب عن الابتكارات التقنية المتغيرة.

ويتحدث خلال الجلسات مجموعة مميزة من ممثلي الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في قطاعي الطيران والسفر، مسلّطة الضوء على أفضل الممارسات ونماذج الأعمال المستدامة والتوجهات الإقليمية في مجالات الطيران والسياحة.

وتشمل قائمة المتحدثين، الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إيلين ديميتروف، وزير السياحة البلغاري، عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران وعبدالوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي. وغيرهم.

وسيسلّط تيد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أفي ليس"؛ وميكائيل هواري، رئيس شركة "إيرباص في الشرق الأوسط وإفريقيا"، الضوء على الأسس الاقتصادية الرئيسية لشركات الطيران في ظل تحقيق الاستدامة.

وفي جلسة أخرى سيناقش فال مفتاخوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيرو آفيا"-التي تطور أول مجموعة توليد طاقة للطائرات خالية من الانبعاثات في العالم- سبل الوصول إلى أقل صافي انبعاثات ممكنة في قطاع الطيران والسفر والسياحة. أما أندرياس سليتفول، الرئيس التنفيذي لشركة "CHOOOSE"، فسينضم إلى جلسة حوارية تناقش توجهات الجيل المقبل من المسافرين، وسبل تعزيز جاهزية القطاع لمستقبل السفر. فيما سيقدم الدكتور فتحي شبل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "في بورتس"، أفكاراً عن تأثير النقل الجوي المتقدم على تشكيل مستقبل شركات الطيران والمطارات وعمليات السفر.

وسيتناول العديد من المتخصصين في القطاع خلال القمة مواضيع عدة تشمل نمو وجهات السفر في منطقة الشرق الأوسط، وسيطرحون وجهات نظر متنوعة لتعزيز استدامة المطارات وكيف تعمل التكنولوجيا والمؤثرين على تشكيل ملامح قطاعات السفر والضيافة.

وتنظم النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وبرعاية عدد من المؤسسات العالمية الكبرى.