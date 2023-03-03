شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك بختام المؤتمر الوطنى للنشء بعرض لمبادرة "ابنى أديبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن خلال فريق مبادرة ابنى أديبا قدمت التنسيقية فقرة بعنوان "من النشء للنشء" بقيادة سامى الزيات مسؤول المبادرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وتناولت الفقرة النقاش حول مواهب النشء وأهمية تفريغ طاقاتهم بشكل سليم، والتأثير الهام الذى يسببه النشء في بعضه البعض؛ معتبرة أن الأطفال المشاركين هم سفراء للتأثير في ذويهم من أطفال محافظاتهم الذين لم يتسنى لهم الحضور؛ كما يفعل أطفال مبادرة ابني أديبا للتأثير فيهم.

وعرف مجموعة أطفال من مبادرة ابني أديبا أنفسهم أمام المؤتمر وسردوا ما استفادوه من مبادرة ابني أديبا بالتنسيقية.

جاء ذلك بوجود قيادات وزارة الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور أشرف صبحي الذي تابع المؤتمر من خلال تقنية اللايف.

ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة، نظمت مؤتمر النشء خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير، بمشاركة 600 من النشء في المدينة الشبابية والرياضية بالإسكندرية.