شكرا لقرائتكم خبر عن ليس صلاح.. نجم ليفربول يحدد مصيره الفترة المقبلة ويخبر كلوب به والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قام بإخبار الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بمصيره الفترة المقبلة.

وانتشرت العديد من التكهنات حول مصير روبيرتو فيرمينو مع نادي ليفربول الفترة المقبلة وهو ما زاد من تساؤلات الجميع حول هذا الأمر.

فيرمينو يخبر كلوب بمصيره

ولذلك فقد قام البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول بإخبار كلوب بقراره النهائي حول مستقبله من أجل قطع الشك باليقين.

وقالت العديد من التقارير الصحفية أن فيرمينو قال لكلوب أنه قرر الرحيل عن الريدز في نهاية هذا الموسم.

موعد انتهاء عقد فيرمينو مع ليفربول

وفي سياق ذلك فمن المقرر أن ينتهي عقد فيرمينو خلال الصيف القادم، وذلك يوضح أنه سيترك القلعة الحمراء بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن فيرمينو وصل إلى ليفربول في 2016 وأصبح قريب من كتابة نهايته معه.