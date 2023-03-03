انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن ضبط متهمين بالرشوة وتعقيب المعاملات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في حديثها عن العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا من قبل فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ الفريق الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الرصافة قام بضبط مُوظَّفةٍ في الدائرة مُتلبِّسة بالجرم المشهود بتعاطي الرشوة من أحد المراجعين؛ لقاء تمشية المعاملات، مُبيّنةً ضبط مُتَّهمٍ أثناء قيامه بتعقيب المُعاملات ضُبِطَ بحوزته عددٌ من المُعاملات التي يقوم بتعقيبها.وفي دائرة ضريبة الأعظميَّة، تمكَّن الفريق من "ضبط مُتَّهمٍ إثر مُخالفته التعليمات وقيامه بتعقيب وترويج المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلُهُ القيام بذلك".

وتابعت الدائرة، أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

