انت الان تتابع خبر بعد اتهامه بالاغتصاب.. اول تعليق رسمي لباريس بشأن حكيمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449253-638134549746463107.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-03 | 16:41
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اكد المتحدث باسم باريس سان جرمان، اليوم الجمعة، في أول تعليق رسمي ان النادي "يقدّم دعمه" للاعبه المغربي اشرف حكيمي، بعد توجيه المدعي العام الفرنسي في نانتير تهمة الاغتصاب اليه، فيما اشار الى أنه "يؤمن بالعدالة" والنادي لن يدلي بأي تعليق بشأن المسألة.
وكان حكيمي حاضرا في تدريبات النادي صباح اليوم وبدا مبتسمًا حين دخل أرض الملعب.
من جانبه، أكد المدرب كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد نانت، انه "لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج الرياضة".
وأضاف "الهدف هو أن يكون جاهزًا لمباراة بايرن ميونيخ" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء في ألمانيا (خسر سان جرمان صفر-1 ذهابًا)، متابعًا"سيتدرب غدًا، سيتدرب الأحد، وآمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحًا أمام بايرن ميونيخ".
وكان النادي الباريسي، رفض التعليق على تطورات القضية، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي "سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم".
من جانبه، أكد المدرب كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد نانت، انه "لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج الرياضة".
وأضاف "الهدف هو أن يكون جاهزًا لمباراة بايرن ميونيخ" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء في ألمانيا (خسر سان جرمان صفر-1 ذهابًا)، متابعًا"سيتدرب غدًا، سيتدرب الأحد، وآمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحًا أمام بايرن ميونيخ".
ولم يشارك حكيمي في الفوز على المضيف مرسيليا 3-صفر في الدوري الأحد الماضي لإصابة في أعلى الفخذ.
وكان النادي الباريسي، رفض التعليق على تطورات القضية، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي "سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم".
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