اخبار العالم

بعد اتهامه بالاغتصاب.. اول تعليق رسمي لباريس بشأن حكيمي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد اتهامه بالاغتصاب.. اول تعليق رسمي لباريس بشأن حكيمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449253-638134549746463107.jpg

2023-03-03 | 16:41

بعد اتهامه بالاغتصاب.. اول تعليق رسمي لباريس بشأن حكيمي

2,091 مشاهدة

اكد المتحدث باسم باريس سان جرمان، اليوم الجمعة، في أول تعليق رسمي ان النادي "يقدّم دعمه" للاعبه المغربي اشرف حكيمي، بعد توجيه المدعي العام الفرنسي في نانتير تهمة الاغتصاب اليه، فيما اشار الى أنه "يؤمن بالعدالة" والنادي لن يدلي بأي تعليق بشأن المسألة.
وكان حكيمي حاضرا في تدريبات النادي صباح اليوم وبدا مبتسمًا حين دخل أرض الملعب.

من جانبه، أكد المدرب كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد نانت، انه "لن أجيب على أي سؤال يتعلق بما يحصل مع أشرف حكيمي خارج ".


وأضاف "الهدف هو أن يكون جاهزًا لمباراة بايرن ميونيخ" في إياب ثمن نهائي الاربعاء في ألمانيا (خسر سان جرمان صفر-1 ذهابًا)، متابعًا"سيتدرب غدًا، سيتدرب الأحد، وآمل أن يتدرب الاثنين بشكل طبيعي مع المجموعة وأن يكون متاحًا أمام بايرن ميونيخ".

ولم يشارك حكيمي في الفوز على المضيف مرسيليا 3-صفر في الدوري الأحد الماضي لإصابة في أعلى الفخذ.

وكان النادي الباريسي، رفض التعليق على تطورات القضية، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي "سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا