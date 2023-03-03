4 أسباب تعيق حصول أوكرانيا على المقاتلات

الشارقة - اميمة ياسر - قال أوليغ أرتيوفسك، الباحث في الشأن الدولي بمؤسسة "فولسك" العسكرية، خلال تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الغرب وواشنطن لن يسلم كييف طائرات مقاتلة لعدة أسبابها منها:

عامل الوقت لن يساعد كييف بأغلب الجبهات المفتوحة تقترب روسيا من إحكام السيطرة عليها.

أغلب مطارات أوكرانيا تم تدميراها بالفعل بفعل سلاح الجو الروسي منذ بداية المعارك.

السلاح الأميركي والغربي بعيد تمام عن إمكانيات الجنود الأوكرانيين ما سيتاج تدريب لمدة أشهر بل سنوات.

المقاتلات ليست كالدبابات يمكن التدريب عليها في أسابيع وهذا ما يجعل تزويد كييف بها أمر بعيد المنال.

ويرى أوليغ أرتيوفسك، إن الإعلان الغربي والأميركي عن إمكانية تزويد كييف بالمقاتلات لا يتعدى التهديد اللفظي ومحاولة رفع الروح المعنوية لكييف التي تنزف من الخسائر، والدليل أيضا هو عدم نزول جميع الدبابات التي وعد بها الغرب للمعارك وما تم استلامه حتى الآن لا يتعدى 5 دبابات بأقصى التقديرات.