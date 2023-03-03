صحيفة أمريكية: بايدن تحدث عن تغيير السلطة في روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لبولندا في فبراير الماضي خلف أبواب مغلقة، أبلغ دول بوخارست التسع "أن واشنطن لا تسعى لتغيير القيادة في روسيا."

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن بايدن قال إن الهدف من الوضع في أوكرانيا ليس تغيير السلطة في روسيا الاتحادية.

وأضافت الصحيفة، بعد زيارة بايدن السرية إلى كييف الأسبوع الماضي، سافر إلى وارسو حيث ألقى خطابا مثيرا حول الوحدة الأوروبية.

وأشارت إلى انه في اليوم التالي في اجتماع مغلق، اضطر بايدن إلى إرسال تذكير إلى دول بوخارست التسع "مجموعة من دول أوروبا الشرقية الأقرب إلى حدود روسيا" بأن الهدف من الوضع في أوكرانيا لم يكن إنهاء نظام بوتين.

والعام الماضي، صرح بايدن أثناء زيارته لبولندا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". واضطر البيت الأبيض لاحقا إلى توضيح أن بايدن لم يدعو إلى تغيير قيادة روسيا.

وفي فبراير الماضي، استضافت وارسو قمة رؤساء دول بوخارست التسع، "الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي": بلغاريا وهنغاريا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن.