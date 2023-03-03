شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: قرارات الرئيس السيسي خطوة هامة من أجل العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، حيث تأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية بزيادات في أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة فى المعاشات ومعاش تكافل وكرامة.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب، في بيان لها، أن تلك القرارات عكست انحيازا واضحا من الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، وتمثل كذلك خطوة هامة في طريق العدالة الاجتماعية.

كما ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب هذه القرارات ودورها في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة القوية التى قامت بهزيمة الإرهاب بتكاتف الشعب المصري العظيم مع كافة مؤسسات دولته.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب، أن تلك الدولة القوية قادرة كذلك بتكاتف الشعب مع مؤسسات دولته التغلب على كافة التحديات الاقتصادية، واستمرار معركة البناء والتنمية من أجل الجمهورية الجديدة.