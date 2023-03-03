شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إسكان الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الدخل استجابة لنبض الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أبريل 2023، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً، بالتاريخية، والتي تحمل دلائل إيجابية حول شعور الرئيس السيسي بنبض الشارع المصرى وشواغله فى ظل ما تفرضه المستجدات العالمية من أعباء جديدة وصعبة، تتطلب التعامل معها ودعم قدرات الأسر المصرية على تحملها.

وأضاف "العسال"، أن الرئيس السيسي يرسل بقراراته المعلنة خلال تفقد وافتتاح مشروعات بمحافظة المنيا، تأكيد للشعب المصري بالحرص على مشاركته والوقوف بجانبه وسط ارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي تمس حياة المواطن اليومية، جراء الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تضع المواطن المصري وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، حيث تعمل تلك الحزمة، على مراعاة حجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقة القيادة السياسية في قدرات الشعب المصرى لتجاوز التحديات.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادات المقرة تمكن المواطن من التكيف مع آثار الأوضاع العالمية، بما يساهم في تخفيف حدة الغلاء الراهنة، خاصة مع تضمنها زيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل، وأيضا أصحاب المعاشات بزيادة 15% بواقع استفادة تقارب 11 مليون مواطن، وهو ما يكفل معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.

ونوه "العسال"، إلى أن تلك القرارات تمثل استجابة لتطلعات المصريين بكافة فئاتهم، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه مع رفع حد الإعفاء الضريبي، والتي تؤكد الحرص على تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم، مشددا أنها تستكمل سياسات الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية واستكمال سياسات تحسين المعيشة للمواطن وتحجيم تأثرها بالتداعيات العالمية الحالية، بالتزامن مع الإصرار على مواصلة افتتاح المزيد من المشروعات بكافة ربوع مصر والتي تكفل عدالة توزيع التنمية.