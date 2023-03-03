شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. يورجن كلوب يستفز جماهير مانشستر يونايتد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستفز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول جماهير مانشستر يونايتد وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي تجمع الفريقان الأحد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج وتستضيفها أرضية ملعب إستاد أنفيلد.

يورجن كلوب يستفز جماهير مانشستر يونايتد قبل الكلاسيكو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قد أكد أن قبل مواجهة وولفرهامبتون سبق وأن أكد بأن الاسبوع الأخير سيمنح الموسم دفعة مناسبة ونعلم أن كل شيء من المُمكن أن يحدث وسنستخدم جماهيرنا في المباريات التي تقام على أرضنا".

وإستكمل:" علينا فقط أن نتأكد من أن اللاعبين جاهزون بنسبة 100% على الرغم من أن المان يونايتد يحظى بفترة رائعة خلال الموسم حتى الآن لكن هذا الأمر لا يعني أي شيء بالنسبة لنا قبل مواجهة الأحد القادم".

وأنهى:" لم أتفاجئ من المستوى الذي يقدمه المان يونايتد تحت قيادة تين هاج وبالأخص أنه يمتلك أسلوب جديد علينا في الدفاع وعندما يقوم لاعبوه بالهجوم يكونون خطيرون للغاية".