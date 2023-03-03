شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائي بين برشلونة وريال مدريد على نجم ليفربول..طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات من قبل مسئولي ريال مدريد مع فيرمينيو، بعد أن أعلن اللاعب مباشرة عدم نيته فى البقاء داخل ليفربول وتجديد تعاقده للفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد، يسعي لإقتناص هذه الفرصة ورحيل اللاعب بشكل مجاني عن ليفربول، فى ظل رغبة الفريق المدريدي فى التعاقد مع مهاجم بديل للنجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

حيث أكدت بعض المصادر القريبة من ليفربول، أن اللاعب قام بإبلاغ مسئولي ليفربول بالفعل بإغلاق ملف التجديد بشكل نهائي، ورحيله عن صفوف الريدز فى نهاية الموسم الجاري.

فى الوقت الذي أشارت بعض التقارير الصحفية، أن فيرمينيو يحظي على إهتمام برشلونة فى الفترة القادمة، فى ظل عدم توافر بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي، ومشاركة البرسا فى أكثر من بطولة علر مدار الموسم الواحد.



موقف ليفربول من رحيل فيرمينيو

وفى هذا الإطار، لا يريد مسئولي ليفربول رحيل فيرمينيو على أي حال من الأحوال، خاصة أن اللاعب قدم مسيرة رائعة مع الريدز، الشئ الذي يجعل مسئولي الفريق الإنجليزي، يفكرون فى إقناع اللاعب بالعدول عن وجهته وتجديد تعاقده بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن النصر السعودي فتح خط مفاوضات مع اللاعب مؤخرًا، وأصبح هو الأخر فى الصورة بشكل كبير.