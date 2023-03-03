انت الان تتابع خبر فيرمينو يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله مع ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان فيرمينو على مدار السنوات الماضية، جزءًا لا يتجرأ من نجاح الريدز، منذ انضمامه إلى الفريق عام 2015، قادمًا من هوفنهايم الألماني.

ومع مرور ليفربول بموسم صعب، عانى خلاله من إصابات وتراجع مستمر في النتائج والأداء السيء، تستعد إدارة قلعة آنفيلد لإعادة بناء كبيرة هذا الصيف.



ووفقًا لشبكة "سكاي ألمانيا"، فإن "فيرمينو (31 عامًا)، سيكون أحد أولئك الذين يلوحون بالوداع هذا الصيف، بعد أن أبلغ إدارة الريدز بنيته الرحيل".

وأشار التقرير إلى أن "المحادثات كانت ودية بين الطرفين، ما يدل على أن النادي لا يمانع فعليًا رحيل اللاعب البرازيلي".

وجدد ليفربول هجومه على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حيث أنفق 180 مليون جنيه إسترليني لإنجاز صفقات مع لويس دياز، وداروين نونيز، وكودي جاكبو، وفابيو كارفالو، بالإضافة إلى تمديد عقد ديوجو جوتا.

وكان فيرمينو يمر بمرحلة رائعة قبل كأس العالم، حيث سجل 9 أهداف وكان مستواه مميزا لدرجة أن كلوب تساءل عن سبب عدم ضمه لمنتخب البرازيل المشارك في مونديال قطر.

منذ ذلك الحين، شارك في87 دقيقة فقط على أرض الملعب خلال 5 مباريات كلاعب بديل.

يذكر أن عقد فيرمينو سينتهي الصيف المقبل، وسيكون لاعبا حرا كونه لن يجدد عقده مع ليفربول.

