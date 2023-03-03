انت الان تتابع خبر روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية وقتل أكثر من 200 عسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي قذيفة راجمات هيمارس، وأسقطت أيضًا 18 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق فارفاروفكا وكراسنوريتشينسكوي وكريمينايا وكوزيموفكا وستيلماخيفكا وزيتلوفكا في جمهورية لوغانسك ويغوروفكا وإيفانوفكا، وكيريلوفكا ونيكولسكوي في دونيتسك وأليشكي ونيكيد بيير وكرينكي ونوفايا زبرييفكا وشيرفونوبودوليا بمقاطعة خيرسون".وأضافت، أن "القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 210 من الأفراد العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك".

ووفقا لها، تم تدمير فإن خمس مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومركبتان قتاليتان من طراز غراد ، ومدفعان من طراز دي-30 ومدفع هاوتزر دي-20. كما تم ضرب مركز اتصالات متنقل للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز"سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابعت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه تجاوزت أكثر من 70 شخصًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومركبة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-20 في الـ24 ساعة الماضية.

