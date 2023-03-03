انت الان تتابع خبر في منفذ المطار.. الرافدين يقرر ايقاف الايداع النقدي للدينار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "قرر ايقاف عملية ايداع الدينار العراقي في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي اعتبارا من يوم الاحد المصادف ٢٠٢٣/٣/٥ والاقتصار على ايداع الدينار في الفروع المخصصة في بغداد وهي ( شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة )".
وأكد، أنه "بعد الانتهاء من عملية الايداع فان على المسافر استلام الدولار في منفذ المصرف بالمطار حصرا".
وأكد، أنه "بعد الانتهاء من عملية الايداع فان على المسافر استلام الدولار في منفذ المصرف بالمطار حصرا".