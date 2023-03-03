مصر في الصدارة.. تركيا تعلن عدد الطائرات والسفن الحربية المصرية التي وصلت بعد الزلزال المدمر

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، تقريرا مفصلا عن حصيلة المساعدات المصرية.

وجاءت مصر في صدارة الدول العربية التي أرسلت مساعدات لتركيا خلال أزمة الزلزال المدمر، لافةة إلى زيارة وزير الخارجية سامح شكري لأنقرة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأتراك.

وأشارت "الاناضول" إلى أن مصر قامت بتسيير 7 طائرات إغاثية طبية و3 سفن مساعدات. كما قدمت القاهرة 1500 طن مساعدات لسوريا و1200 لتركيا.

ولفتت الوكالة التركية إلى الاتصال هاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، للتعزية وتأكيد المساندة للشعب التركي.

وشاركت جمعيات ومؤسسات مصرية في تركيا، منها اتحاد الجمعيات المصرية و"الإحسان" و"المستقبل" و"أكاديمية الشريف" و"ديوان الخير" و"اتحاد الطلاب المصريين"، في جهود الإغاثة والتبرع.