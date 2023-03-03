شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ويأتي على رأس أولويات اللجنة، وسيتم طرح عدد من الملفات للوقوف على جميع المعوقات التي تواجه المصدرين للمساهمة في الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار.

وأشار مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إلى أن محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية من المحاصيل التي سيكون لها حضور على مائدة الحوار وبقوة لتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل التداعيات الخارجية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية.

وأكد الحصرى، على أن هذه الخطوات جميعها تهدف لتحقيق عائد مناسب للفلاح المصري، وكذلك كيفية النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وجميع القطاعات الخاصة بالأمن الغذائي، مشيدا بحزمة القرارات الأخيرة والتوجيهات التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، تعكس حرص الرئيس على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الارتفاع غير المتوقع في أسعار السلع الغذائية والطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح أن ما يحدث في مصر يأتي نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.