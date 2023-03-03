شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينيو يفتح النار على ليفربول ويطالب كلوب بالرحيل.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سكاي سبورت البريطانية، أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد أتخذ قراره النهائي بعدم الإستمرار ضمن صفوف الريدز فى الموسم المقبل، بعد إبتعاده عن المشاركة مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن فيرمينيو أخبر مدربه الألماني يورجن كلوب برحيل عن الفريق، وعدم الإستمرار خلال المرحلة القادمة، فى أي حال من الأحوال، على الرغم من تأكيد المدرب للاعب صرورة بقائه داخل صفوف الريدز.

هذا وبنتهي عقد فيرمينيو مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، مما يسمح له الرحيل إلى أي فريق آخر فى صفقة إنتقال حر.

حيث يري فيرمينيو صعوبة بقائه داخل صفوف ليفربول، فى ظل إعتماد كلوب الدائم على المهاجم الأورجواني داروين نونيز.، والذي يشارك مع صفوف الريدز منذ بداية الموسم بشكل أساسي.



موقف ليفربول من رحيل فيرمينيو

وفى هذا الإطار، لا يريد مسئولي ليفربول رحيل فيرمينيو على أي حال من الأحوال، خاصة أن اللاعب قدم مسيرة رائعة مع الريدز، الشئ الذي يجعل مسئولي الفريق الإنجليزي، يفكرون فى إقناع اللاعب بالعدول عن وجهته وتجديد تعاقده بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن فيرمينيو يلقي على إهتمام عددا كبيرا من الأندية، يأتي على رأسهم ريال مدريد، بجانب بعض العروض الآخري من الدوري السعودي.