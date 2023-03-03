شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يضع شروطه لرحيل سيلفا إلى برشلونة... تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تليجراف البريطانية، أن السيتي مستعدا لرحيل سيلفا إلى برشلونة بشكل طبيعي فى الصيف، شرط الحصول على مقابل مادي يقارب ال 80 مليون يورو من أجل رحيله.

ويري مسئولي برشلونة أن المبلغ المطلوب فى اللاعب صعب للغاية، خاصة أن الفريق الكتالوني يعاني من بعض الأزمات الاقتصادية، حيث أن الفريق ما زال يسدد فى مديونات إدارة الفريق السابقة.

وأضافت التقارير أن سيلفا أحد أولويات برشلونة فى الصيف المقبل، حيث أن تشافي ما زال يريد التعاقد مع اللاعب بأي وسيلة ممكنة لحاجة الفريق الكبري لخدماته، لا سيما فى ظل تلاحم المواسم ومشاركة الفريق فى أكثر من بطولة.



بيدري يقرب سيلفا إلى برشلونة

وأكدت التقارير أن إصابة بيدري الأخيرة، ألهمت تشافي لضرورة الإسراع فى ضم سيلفا، مهما كان المقابل المادي من جراء هذه الصفقة، والتى ستمثل إضافة قوية فى الخط الأمامي للبرسا حال إتمامها.

إضافة إلى أن طريقة وأسلوب النجم الأرجنتيني، يشبه بحد كبير أسلوب برشلونة، مما يعطب مؤشرات جيدة لإنسجام هذه الصفقة بشكل سريع للغاية بعد إتمام إنتقاله إلى الفريق الكتالوني.



موقف مفاجئ من سيلفا لرحيله

وأبدي اللاعب إستعداده على ترك مستحقاته المتأخرة، فى سبيل تركه ينضم إلى برشلونة فى الصيف المقبل، وتقليل المبلغ المادي المطلوب من أجل رحيله.