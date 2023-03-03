زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 ( تغ +3).​​​​​​​



وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".



وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.



الأناضول

