المنامة - ياسر ابراهيم - زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية
الجمعة, 03 مارس, 2023 - 12:59 مساءً
[ آثار زلزال/ ارشيفية ]
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 ( تغ +3).
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".
وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
الأناضول
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