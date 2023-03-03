انت الان تتابع خبر الديوانية.. أزمة المياه تعود وتهدّد الأهالي بالهجرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شبح ازمة المياه يعود مرة اخرى ويهدد قرى ومناطق في الديوانية ومنها قرية سيد جاسم التي تعاني من عدم وصول ماء الشرب منذ خمسة عشر يوما، ما اضطر الاهالي الى بيع مواشيهم والهجرة الى المدينة للبحث عن الحياة.



اكثر من خمس وسبعين قرية في المحافظة تعاني من شح المياه وتوقّف اغلب محطات الماء نتيجة الجفاف بحسب مدير ماء الديوانية الذي زار القرية لإيجاد حلول بديلة بالسرعة الممكنة، من جانبها اكّدت مديرية الموارد المائية استعدادها لتزويد المنطقة بالماء الخام وايصاله عبر انابيب الى محطات الماء في حال توفّر الامكانيات لمديرية الماء.