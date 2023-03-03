انت الان تتابع خبر مجلس الشيوخ الأميركي يدرس إنهاء تفويض "الحرب الأبدية" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الأسبوع المقبل يبحث مجلس الشيوخ الامريكي تشريعا من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، بحسب تصريح زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الذي قال أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في المجلس بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة نيسان. ولفت المسؤول الامريكي الى انهم يحتاجون صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورهم الى الأبد من خلال إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها.وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت قبل عامين دعمها لجهود الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق. اذ اتخذ بايدن خطوات فعلية لإنهاء ما وُصف بـ"الحروب الأبدية" للولايات المتحدة على اعتبار ان اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة لا يقتصر على تفويض 2002 كأساس قانوني محلي. الا ان جهود الإلغاء تلك لم تكن ناجحة، على الرغم من أن بعضها قد تم إجراؤها من خلال لجان رسمية، لا سيما وأن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يُذكر على العمليات العسكرية الراهنة.

وبموجب الدستور الأميركي فانه يحق للكونغرس، وليس الرئيس، إعلان الحرب. ولكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات باستخدام القوة العسكرية، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.