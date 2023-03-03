شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالمنيا: زيارة الرئيس السيسى تأكيدا لاهتمام الدولة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أشرف الأحمداوى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن زيارة الرئيس عيد الفتاح السيسى أمس المنيا وتفقده مشروعات حياة كريمة تمثل تأكيد علي اهتمام الدولة بتنمية الصعيد.

وقال الأحمداوى: "تشرفت محافظة المنيا بزيارة فخامة الرئيس السيسى، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اكتملت بنسبة 100% بقرية المعصرة مركز ملوى، وما تم إنجازه من تنمية بالمحافظة في كافة المجالات، وهذا يؤكد علي اهتمام الدولة بتنمية الصعيد".

كما ثمن الأحمداوى القرارت التي أعلنها الرئيس السيسى خلال المؤتمر، مؤكدا أنها تأتى استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين، مثمنا هذه القرارات التاريخية وتوقيتها المناسب، التى تضع مزيد من المسؤولية على المجتمع المدنى فى تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.

كانت أبرز القرارت التي أعلنها الرئيس السيسى خلال المؤتمر:

- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتبارا من أول أبريل المقبل بحد ادني 1000 جنيه.

- زياده الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة علي النحو التالي

-بالنسبه للدرجه السادسه وما يعادلها لتكون بقيمه 3500 جنيه شهريا

-بالنسبه للدرجه الثالثه النوعيه وما يعادلها لتكون بقيمه5000جنيه شهريا

- بالنسبه لحاملي درجه الماجستير من العاملين بالدوله لتكون بقيمه6000جنيه شهريا

- بالنسبه لحاملي درجه الدكتوراه من العاملين بالدوله لتكون بقيمه7000جنيه شهريا

- زياده المعاشات المنصرفه لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبه15% إعتبارا من اول ابريل2023

- رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من24الف جنيه ليكون بقيمه 30الف جنيه سنويا اعتبارا من أول ابريل2023

- زيادة الفئات الماليه الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامه بنسبه25%شهريا اعتبارا من أول ابريل2023