شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها ، والتصويت - حال اكتمال نصابها القانوني - على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

وبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ لأسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس الجاري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50٪؜+1 من أعضائها في الدعوة الأولى اليوم، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني يوم الجمعة 17 مارس الجاري بحضور ربع الأعضاء، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.