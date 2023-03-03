شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرصد التعاقد مع دينامو الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية داخل ليفربول، أن الجميع واثق بقدرة إستقدام مايسون ماونت، نجم تشيلسي الإنجليزي، فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز الخط الأمامي للموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن ليفربول اقترب بشدة بالفعل من إستقدام ماونت، والذي أصبح على رادار مغادرة تشيلسي فى الصيف، بسبب وافرة اللاعببن، وتفكير مسئولي البلوز بشكل قوي فى شراء جواو فيليكس بشكل نهائي مع نهاية الموسم، بعد إنتهاء إعارته.

ويري ليفربول أن التعاقد مع ماونت مهم للغاية للفريق، فى ظل عدم تقديم النجم البرازيلي أرثر المستوي المنتظر منه مع الريدز، منذ إنضمامه للفريق فى بداية الموسم الجاري.

حيث يريد ليفربول لاعبا صاحب شخصية ونوعية فريدة، يمكنه من نقل الفريق للناحية الهجومية، وتعزيز قوة الفريق الأمامية، والتى تأثرت وأنهارت تمامًا برحيل ماني عنها فى الصيف الماضي.



ثورة التصحيح تبدأ فى ليفربول

وتعد أولى خطوات الإصلاح فى ليفربول، هو رحيل أرثر عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، والذي استقر عليها كلوب بشكل كبير، إلى بحث إمكانية خروج نابي كيتا، والذي لا يريد التجديد للفريق، بجانب غيابه عن الفريق منذ بداية الموسم تحديدا للإصابة.

فى الوقت الذي لم تضح الرؤية بشكل كبير فى رحيل فيرمينو، وإمكانية إسترجاع أوريجي من عدمه، فى ظل رغبة اللاعب بالعودة بعد فشل فترته وتجربته الأخيرة فى ميلان.