شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان على رادار الدوري الإنجليزي.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سبورت، عن تقلص الأسماء المرشحة داخل تشيلسي، لخلافة المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، إلى اسمين فقط، يأتي فى مقدمتهم لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني السابق، والذي أظهر إستعداده للعودة إلى تدريب الأندية مرة اخري.

بجانب زين الدين زيدان، والذي أشار إلى إقتراب عودته إلر التدريب فى حد أقصي نهاية الموسم الجاري، مما يجعل بيولي، مالك فريق تشيلسي، يسعي بشكل جاهد أمام إنهاء المفاوضات مع أحدهما.

فى الوقت الذي تم إغلاق فيه ملف عودة مورينيو مرة أخري، حتى إنتهاء المفاوضات الحالية مع كلا من إنريكي وزيدان، ومعرفة الأقرب لقيادة البلوز، فى الموسم المقبل.



بوتر على أعتاب الرحيل عن تشيلسي

وأصبح مصير بوتر مع نشيلسي على حافة الهوية، بعد أن تأكد رحبل المدرب عن الفريق اللندني بشكل أو بآخر، بعد تعثر نتائجه مع البلوز، فى الاطار المحلي، ولكن ما يمنع من إقالة المدرب، هو إستمراره فقط فى دوري الأبطال حتى هذه اللحظة.



زيدان الأقرب لقيادة تشيلسي

ويعد زيدان المدرب الأقرب بصورة كبيرة من قيادة تشيلسي فى الفترة المقبلة خلفا لبوتر، عن المدرب الإسباني إنريكي، والذي ظهر مترددا عن خوض هذا التحدي، على عكس المدرب الفرنسي، والذي أوضح أنه سيعود إلى التدريب قريبا جدًا.