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مودريتش يعلق على خسارة فريقه أمام برشلونة بكأس إسبانيا (فيديو)

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2023-03-03 | 08:20

مودريتش يعلق على خسارة فريقه أمام برشلونة بكأس إسبانيا (فيديو)

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الخليج 365 – رياضة

علق النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم وسط نادي الإسباني، على خسارة فريقه بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرينجي، مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وتمكن النادي الكتالوني من تحقيق الفوز على مضيفه الملكي بنتيجة 1-0 في مباراة مثيرة للغاية على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

وشارك مودريتش في المباراة بشكل كامل، وبعد اللقاء، ظهر الكرواتي في منطقة التصريحات من أجل الحديد عن مجريات اللقاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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