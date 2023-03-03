انت الان تتابع خبر مودريتش يعلق على خسارة فريقه أمام برشلونة بكأس إسبانيا (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449214-638134264033573818.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-03 | 08:20
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الخليج 365 – رياضة
علق النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على خسارة فريقه بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرينجي، مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.
وتمكن النادي الكتالوني من تحقيق الفوز على مضيفه الملكي بنتيجة 1-0 في مباراة مثيرة للغاية على ملعب سانتياجو برنابيو.
وشارك مودريتش في المباراة بشكل كامل، وبعد اللقاء، ظهر الكرواتي في منطقة التصريحات من أجل الحديد عن مجريات اللقاء.
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