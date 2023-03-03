انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تتعرض للإصابة أثناء تصوير مقلب في برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أمين تصريح إذاعي: "اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله".

وأضافت الفنانة المصرية: "الفن شغلانة مرهقة جدًا في كل حاجة ومهم الواحد يحبها لكي يطلع شخصيات حلوة، ووالدي هو بطل حياتي وكان يشجعني دائما في الشغل، وتعلمت منه كل حاجة حلوة وكان دائم التشجيع لنا، وعندي الفترة المقبلة أفلام ستعرض مثل (رهبة)، و(يوم 13) والمفروض إنه فيلم رعب و3D".



وعن علاقتها بالسوشيال ميديا قالت: "السوشيال ميديا فيها عيوب ومميزات بالطبع، وأصبح جلب المعلومات من خلالها أسرع، وأنا الذي أتعامل مع صفحاتي، وأرد على المتابعين".

وكان الفنان رامز جلال أكد استمرار برنامجه في الموسم الرمضاني 2023 بعد تداول أنباء عن توقفه.

وأكد رامز جلال، خلال حضوره لقاء تلفزيونيا على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز "جوي أوردز" الذي أقيم مؤخرا في السعودية، أنه يحضر الآن لبرنامج المقالب الذي يحرص على تقديمه كل عام، مشيرًا إلى أنه يحضر لمفاجأة كبيرة للجمهور في الموسم الجديد من البرنامج.

ونفى حينها ما أشيع بشأن توقف البرنامج، مشيرًا إلى أن طبيعة البرنامج تحتم عليه السرية، لذلك لن يعلن عن أي تفاصيل خاصة به.

