انت الان تتابع خبر الكشف عن تقنية جديدة للاتصالات الخلوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت Qualcomm إلى إن تقنية iSIM الجديدة التي طورتها تتشابه بمبدأ عملها مع تقنية eSIM المطروحة في بعض الهواتف الذكية حاليا، أي أن الهاتف لن يحتاج إلى شريحة SIM تقليدية للاتصال بالشبكات الخلوية

وأوضحت الشركة أنها زوّدت معالجات Snapdragon 8 Gen 2 بالتقنية الجديدة، ورخّصت التقنية في الجمعية العالمية لصناعة الاتصالات المتنقلة GSMA ، ومن المنتظر أن تطرح هذه المعالجات في بعض الهواتف الرائدة العام الجاري.



وتبعا للخبراء في Qualcomm فإن تقنية iSIM تتطلب مساحة 1 ملم مربع في الجهاز فقط، وهذه المساحة أصغر بكثير من تلك التي تشغلها تقنيات eSIM الحالية ، كما أن التقنية الجديدة يمكن دمجها في المعالجات مباشرة، الأمر الذي سيجعلها مرغوبة من قبل مصنعي الأجهزة الذكية.

وبحسب التوقعات فإن التقنية الجديدة ستظهر في نحو 300 مليون هاتف بحلول عام 2030، ومن المفترض أن تصل إلى شريحة متنوعة من الأجهزة مثل الساعات الذكية والحواسب اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء.

