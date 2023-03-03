انت الان تتابع خبر بدءاً من الأحد.. الرافدين يباشر بإيداع الدينار العراقي وتسليم الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيتم المباشرة في اجراءات التوسع في منافذ ايداع الدينار العراقي للمسافرين من خلال المنصة الالكترونية اعتبارا من يوم الاحد عن طريق عدد من فروع بغداد المخصصة لذلك".وأضاف البيان، "بعد ايداع المبلغ بالدينار يتم استلام عملة الدولار من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي حصرا".

وأشار الى، أن "الفروع التي سيتم ايداع الدينار هي ( فرع شارع فلسطين - ساحة الفردوس - المشتل - دور الضباط - المحيط - الرافعي - المعرفة)".

