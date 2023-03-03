اخبار العالم

أسعار النفط تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.38%، إلى 84.43 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.40%، أيضا، إلى 77.85 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من انخفاضه اليوم الجمعة، ارتفع خام برنت بنحو 1.6%، منذ بداية الأسبوع وهو في طريقه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، في حين قفز الخام غرب تكساس الوسيط نحو 2%، بعد خسارة ضئيلة في الأسبوع السابق، بفضل الآمال في نمو قوي لطلب الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.


وعلى الرغم من انخفاضه اليوم الجمعة، ارتفع خام برنت بنحو 1.6%، منذ بداية الأسبوع وهو في طريقه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، في حين قفز الخام غرب تكساس الوسيط نحو 2%، بعد خسارة ضئيلة في الأسبوع السابق، بفضل الآمال في نمو قوي لطلب الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا